Luego de una nota del programa “América Hoy” que mostraba a las parejas que no llegaron a la primavera y las que se fortalecieron en invierno. Andrea San Martín no pudo evitar hablar de su relación con el padre de su hija, Sebastián Lizarzaburu, con quien regresó luego de 4 años. Andrea recalcó la importancia de encontrarse a ella misma antes de darse otra oportunidad con alguien y la psicóloga del programa aprovechó para hacer un comparativo con Sheyla Rojas.

La psicóloga Lizbeth Cueva, apoyó a la exchica reality y confirmó la importancia de que cada uno logre encontrarse y conocerse antes de iniciar una relación y señaló a Sheyla Rojas, ya que según la psicóloga, el conocerse es algo que aún le faltaría a la madre del hijo de Antonio Pavón.

Lizbeth Cueva también aprovechó para cuadrar a Cristian Domínguez, quien aprovechando que se hablaba de amor, confesó que su actual pareja, Pamela Franco, le robaba el sueño desde hace ocho años: “No lo puedo negar, cuando yo la conocí me impactó, me acuerdo de sus zapatos, todo”, dijo el cantante de cumbia. El comentario de la psicóloga no se hizo esperar con un: “Cuántas te impactarán ahora y no te dicen”, recordando quizá las infidelidades del también actor.

