Sheyla Rojas es una de las personalidades más controvertidas de la televisión peruana. La bella modelo, natural de Chiclayo, ha brillado en el mundo de la farándula nacional pero también se ha convertido en el centro de la polémica en varias ocasiones. Aunque hay muchos que la critican, hay otros que la apoyan y siguen cada detalle de su vida que siempre ha estado expuesta al público.

La popular ‘Shey Shey’ se hizo conocida en el 2011 cuando fue participante del programa de competencias “Combate”. Desde aquella época hasta la fecha ha sabido conseguir todo lo que se propone. Ha sido modelo, incursionó como empresaria cuando abrió su tienda de ropa y fue conductora de televisión en el programa “Estás en todas”.

Sin duda, Sheyla Rojas ha demostrado que no tiene miedo a enfrentar nuevos retos. Hoy en día, a sus 34 años, radica en México y disfruta de su vida siendo una influencer en las redes sociales. Pero, antes de irse a vivir al país azteca, la popular ‘Shey Shey’ debutó como actriz en un videoclip. Aquí los detalles.

CUANDO SHEYLA ROJAS DEBUTÓ COMO ACTRIZ EN UN VIDEOCLIP

Sheyla Rojas siempre ha estado en boca de todos, ya sea por sus controvertidos romances, por sus sensuales fotografías en Instagram o por algún escándalo en la farándula peruana, como el que protagonizó con el futbolista Luis Advíncula. Lo cierto es que su vida íntima ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos.

Si bien ‘Shey Shey’ ha cometido algunos errores que han generado críticas, también ha demostrado que está dispuesta a seguir trabajando por obtener todo lo que ella quiere. Es así como la bella modelo ha explorado diferentes facetas dentro de la industria del entretenimiento, incluso probó suerte como actriz en un videoclip.

Esto ocurrió el año pasado, cuando Sheyla Rojas fue protagonista del videoclip “Vamos a darnos tiempo” en versión salsa del cantante Renzo Padilla. Fue así como la popular ‘Shey Shey’ debuto en el mundo de la actuación.

Al respecto, Renzo Padilla dio detalles del trabajo de Sheyla Rojas y contó que la grabación se realizó en un solo día. El cantante confesó que trabajar con la popular modelo fue una experiencia muy divertida y que la pasaron bien durante el rodaje.

“Este videoclip fue grabado hace como unos seis o siete días en Surco y fue en un solo día. Fue un día muy chévere, muy alegre, muy divertido, la verdad que gozamos la nueva faceta de actuación”, comentó el cantante peruano para el programa ‘Estás en Todas’.

Por su parte, Sheyla Rojas manifestó que se sintió cómoda en cada escena y que le puso mucha fuerza al papel que interpretó. Además, aseguró que le encantó trabajar con Renzo Padilla.

“Es la segunda vez que participo en un videoclip, pero la verdad aquí le puse mucha fuerza al papel. He aprendido que para un trabajo como este no sirve modelar sino ponerle una cuota de histrionismo porque el público cree lo que observa. Me encantó trabajar con Renzo Padilla porque es muy profesional y tiene una voz maravillosa”, señaló.

En el videoclip, Sheyla Rojas interpretó el papel de una mujer que busca la atención de su amado por lo que muestra poca empatía a la hora de fortalecer su relación. Esta producción estuvo a cargo de la productora Catorce & Seis.