El exchico reality, Diego Chávarri, reveló que hace tan solo dos semanas tuvo una intensa conversación con el futbolista Jefferson Farfán y hablaron de Melissa Klug.

Narró que el futbolista ingresó al baño de hombres con sus agentes de seguridad, cerraron la puerta e impidieron el ingreso de más personas.

“Yo estaba en una discoteca con mis amigos, hace un par de semanas. Yo estaba en un box justo al lado del baño de hombres y Jefferson justo estaba en esa discoteca. En una de esas yo voy al baño, a mi no me gusta orinar en los urinarios. Yo fui solo (al cubículo) dejo la puerta abierta y entran cuatro personas al baño. Veo una persona que no paraba de caminar. Yo dije, aquí algo me va a pasar. Me dijo ‘quiero hablar contigo’. Yo levanto la cara y era Jefferson”, contó a Beto Ortiz en “El Valor de la Verdad”.

“Me dijo, ‘mira, quiero hablar contigo tranquilo, hay cosas que están en mi cabeza, tengo dudas'. Se refirió a cuando yo hice una broma pesada en una discoteca. Yo le dije que tenía razón, él buscaba explicaciones de por qué lo hice”.

Chaávarri contó que hablaron cerca de 20 minutos. “(Me dijo) otras cosas que implican a Melissa, a su familia, que no le parecían algunas cosas. Que Melissa hacía algunas cosas para incomodar. Conversamos tranquilos, y cuando abro la puerta, mis amigos entraron”

El valor de la verdad

