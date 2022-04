El modelo y exchico reality, Diego Rodríguez, reapareció luego de las fuertes imágenes donde sale besando en una discoteca a la modelo y aún esposa del seleccionado peruano Sergio Peña, Valery Revello.

Rodrigo González llamó en vivo a Diego Rodríguez y este no lo pensó dos veces y confirmó que está saliendo oficialmente con Valery Revello. De inmediato, aclaró que no siente ningún tipo de despecho contra Sergio Peña por los rumores de un posible romance con su ex, la influencer Lorena Celis.

El modelo dio detalles de Valery Revello y confirmó que se conocieron hace unas semanas cuando ambos coincidieron en una reunión de amigos en común.

“No es ningún tipo de despecho, no hay despecho. Yo no es que haya conocido a Valery hace dos días. La conocí de casualidad antes de seguirnos en Instagram, nos conocíamos y ya habíamos salido. Nos conocemos hace unas semanas de pura casualidad, en la reunión de amigo en común, nos saludamos nada más y nos volvimos a encontrar y empezamos a salir”, señaló.

“Sí, estamos saliendo. Entonces la tendría que descartar por…(Sergio Peña). Eso no lo sé (si es el amor de mi vida), pero la acabo de conocer”, agregó.

Diego confesó que él no ha conversado con Valery Revello sobre Sergio Peña y reafirmó que no regresará con su ex Lorena Celis.

“No hemos hablado de eso, salgo con Valery y no salgo con nadie más. Conocí a una chica y me gusta salir con ella. Serán coincidencias de la vida y no siento que esté haciéndolo algo tan grave. La verdad no he hablado del papá de su hija, no hemos hablado de eso, porque no viene al caso”, puntualizó el joven.

