El exparticipante de “Esto es guerra” Diego Zurek fue captado nuevamente en otra fiesta COVID-19 tras el escándalo que protagonizó con otros chicos reality por asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia en Cieneguilla.

De acuerdo al periodista Samuel Suárez, Diego Zurek asistió a otra reunión este fin de semana pese a las críticas que recibió de parte de sus seguidores y de varios periodistas.

“Este fin de semana el chico reality Diego Zurek fue visto nuevamente en otra juerga COVID. Poco o nada le importó la multa que recibió por el cumple de su pinky Yahaira”, señaló el popular ‘Samu’.

En efecto, en las imágenes se observa a Diego Zurek rodeado de un grupo de personas en lo que aparentemente es una reunión social.

Cabe resaltar que tras la fiesta COVID de Yahaira Plasencia, Gigi Mitre arremetió contra Diego Zurek porque fue el único que no se disculpó y hasta justificó sus salidas: “Me da pena hasta por su familia, mirarán y dirán: ‘este pavo no se da cuenta que el covid no es un suicidio’, no se da cuenta que si él se contagia, se perjudica el entorno. Él todavía no entiende”, dijo la conductora.

Fotos y videos: Instarándula | Instagram Samuel Suárez

TE PUEDE INTERESAR