Diego Zurek se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se viralizará sus lamentables comentarios sobre el líder de Perú Libre, Pedro Castillo.

El chico reality utilizó sus redes sociales para escribir un comentario racista y despectivo sobre el triunfo del candidato presidencial.

“¿Qué es eso? ¿Un presidente?”, publicó en su cuenta de Instagram.

Foto: (Captura de Pantalla/@diegozurek96)

Ante esto, el popular Peluchín reprochó la publicación del exguerrerito y no dudó en condenar sus lamentables expresiones.

“Tenemos que entender algo, este es un proceso democrático, el país se manifiesta y vota. Hay un porcentaje que ha dicho algo... Eso no le da derecho a nadie, independientemente si las ideas te parezcan, que estés de acuerdo, no estés de acuerdo, te parece que te va a llevar al hoyo o que te va a llevar al triunfo. Lo que no puedes hacer es poner comentarios que colindan con los discriminatorio”, asevero el compañero de Gigi Mitre durante su programa de Willax TV.

“Por ejemplo, Diego Zurek, ve la foto de Pedro Castillo y dice: ‘¿Qué es eso?, ¿Un presidente?’, No sabemos si es presidente porque hay un 15% de peruanos que han decidido eso. Finalmente, sino estás de acuerdo, puedes decirlo, pero decir los porqués, no generar eso de ‘¡que es esto’?’, ¿que es esto?, Una persona que tiene sus ideas, puede estar equivocado pero ya lo demostrarán. Nadie tiene porque poner insultos o ofensas o ataques discriminatorios. Me parece una vergüenza expresarse así... Nadie puede poner algo tan ofensivo y humillante como eso”, añadió el conductor de Amor y Fuego.

