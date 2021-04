El cantante Ezio Oliva reveló que cree que él se contagió primero de COVID-19 y luego contagió a su esposa, la presentadora Karen Schwarz: “En realidad no lo sabemos exactamente, pero yo tengo una teoría y yo creería que primero me contagié yo y lamentablemente yo contagié a Karen, así que, así pasa”. Ezio Oliva también comentó que no sabe dónde ocurrió el contagio: “Es muy difícil saber eso, estamos en una pandemia, el bicho está por todos lados, puede haber sido en Colombia, en Estados Unidos, en un aeropuerto, en Perú”.