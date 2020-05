Guty Carrera anunció con bombos y platillos que firmó un contrato con Televisa, pero no para participar en alguna telenovela sino para ingresar la versión mexicana de “Esto es guerra”, que llevará el nombre de “Guerreros” en el país azteca.

Tras dar a conocer la noticia, muchos fans peruanos quedaron sorprendidos pues lo último que se supo es que Guty Carrera estaba buscando oportunidades de actuación.

“De guatemala a guatepeor, bueno pues, que tengas suerte. Tal vez en otra oportunidad podamos verte de actor”, le escribió una usuaria.

Por su parte, el “Potro" aseguró que los realities de otros país no son iguales que los del Perú (aunque “Guerreros” sí es una nueva versión de “Esto es guerra”).

”No creo que Televisa, Canal 5 y Mexico Sean “Guatepeor”. Es el problema de tener cierta visión y versión de los realities en Perú los últimos años, no te culpo. En fin, se respeta tu comentario. Gracias por tomarte el tiempo de hacerlo", respondió.

Otra usuaria también lo criticó y le dijo que lo único que había logrado en México es volver a los realities: “Como no tienen otro talento conocido solo queda hacer programas basura supuestamente te fuiste a México a ser un gran actor pero lo único que lograste hacer una copia de esto es guerra que nada de bueno aporta al país”.

“¿Es difícil ser hater? No es una copia, es una versión vendida por ProTV a Televisa. Aquí se llamará “Guerreros” allá en Perú “EEG”. En serio, debe ser complicado tener que criticar todo para llamar la atención. Si no te gusta algo simplemente no lo veas, no comentes y se feliz. Consejo. Suerte”, se defendió el hijo de Edith Tapia.

Y es que según el “Potro”, él no dijo que quería ser únicamente actor, aunque sí espera tener oportunidades en la actuación: “¿Que yo dije que?, me harías un gran favor si me pasas el link de la entrevista donde dije eso... creo que te confundiste. No me considero actor, si bien es cierto estudié actuación e hice una serie y dos películas en Perú aun creo que me falta muuuucho por aprender. Ojalá algún día se me dé”.

