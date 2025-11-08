El Club Social Huamanga, institución emblemática que agrupa a los huamanguinos residentes en Lima, continúa firme en su compromiso de preservar y difundir la cultura ayacuchana a través de actividades sociales, culturales y artísticas que fortalecen su identidad.

En esta ocasión, el club organiza el “Gran Reencuentro Ayacuchano”, una cita imperdible que se realizará el sábado 15 de noviembre desde las 12 del mediodía en la Av. José Gálvez Barrenechea 180 – altura de la cdra. 13 de la Av. Javier Prado Este (local del Club Huancayo).

Será una jornada de confraternidad y camaradería que reunirá a los ayacuchanos y ayacuchanistas. El escenario contará con la presencia de grandes exponentes de la música nacional, como son:

Diosdado Gaitán Castro símbolo del canto andino contemporáneo y embajador de la música ayacuchana en el mundo.

Kiko Revatta, intérprete que representa la esencia del huayno ayacuchano con su inconfundible voz y sentimiento.

Y el carismático Josimar y su Orquesta, quienes pondrán el ritmo y la alegría con su inigualable estilo tropical.

El “Gran Reencuentro Ayacuchano” no es solo un espectáculo musical, sino una oportunidad para recordar nuestras raíces.

El evento busca unir a la comunidad ayacuchana y al público en general en un espacio de alegría, memoria y hermandad, reforzando el orgullo por nuestras costumbres. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo constante del Club Social Huamanga por mantener viva la herencia cultural que identifica a miles de peruanos en la capital.

“‘El Gran Reencuentro Ayacuchano’ es una forma de volver a nuestras raíces, de sentirnos orgullosos de quiénes somos y de compartir nuestra cultura con nuevas generaciones. Queremos que todos, huamanguinos, ayacuchanos y amigos del Perú entero se unan a esta gran fiesta”, expresó un representante del Club Social Huamanga.

Detalles del evento

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: Desde las 12 del mediodía

Lugar: Club Huancayo - Av. José Gálvez Barrenechea 180, altura cdra 13 de la Av. Javier Prado Este. (Ref. Puente Quiñonez)

Reservas: 993 025 092- 961 428 096

El público podrá disfrutar de una experiencia única donde la música, la danza y la gastronomía se combinan para rendir homenaje a la riqueza cultural de Ayacucho y del Perú entero.