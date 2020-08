Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, grabó un video en el cual manifestó su sorpresa y descontento por la decisión que tomó Televisa al dejar de emitir los programas de “Chespirito”.La actriz comenzó haciendo referencia a la pandemia del Coronavirus que atraviesa el mundo. “Pero no es, sin embargo, el único golpe que como sociedad hemos recibido”, indicó.

“De pronto, en medio del encierro, juntos en familia, comenzamos a ver y sobre todo a buscar aquellos programas que nos anclaban, que nos hacían sentir seguros, que nos hacían sentir que el mundo podría cambiar. Buscamos aquellos programas que nos permitían reír sin complicaciones. Esa sencilla dificultad de hacer reír sin dañar a nadie. Y vino la nostalgia. Esa nostalgia buena que nos da una luz de esperanza. Y sabemos que todos estamos enlazados en un corazón que, a pesar de que todo se había vuelto todo tan frío, había un corazón latiendo ahí: el del Chapulín Colorado”, indicó.

“CHESPIRITO SE VOLVIÓ DE CULTO”

“Hay cosas, hay objetos, hay personas que se vuelven de culto: Chespirito es un programa que se volvió de culto. Porque no solamente es el genio y el talento de Roberto en escribir, en dirigir, en actuar. Hizo actuar, con sus direcciones, a los que no eran actores, logró maravillas. También es algo más, aparte de esa genialidad y ese talento. Un momento oportuno y una sabiduría para conjuntar un grupo que hicieron una química perfecta. Algo que no puede ser sustituido”, añadió.

Además, Meza remarcó que “curiosamente están cayendo en un error que ya cometieron antes”. “El programa fue retirado del aire en México a dos semanas de cumplir 25 años. Ahora, a un mes y días de que el programa cumpla 50 años de estar ininterrumpidamente al aire. Eso es un récord para Televisa que no tiene ni tendrá ninguna televisora. Ya nunca será posible porque el mundo es diferente”.

“Entonces, yo les habría sugerido que esperaran un poco más. Esto es un paso ya dado. No creo que den marcha atrás. No lo sé, pero les tengo una noticia: nadie podrá matar a Chespirito mientras esté en nuestros corazones, mientras siga en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Porque está en nuestra genética y seguirá por un tiempo. Por lo tanto, hasta la próxima y, como diría el Chapulín Colorado: “síganme los buenos”.