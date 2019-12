Dorita Orbegoso vivió un incómodo momento cuando Cathy Sáenz le dijo que “compartía” a su expareja “Chemo” Ruiz con Pamela Franco, la actual pareja de Christian Domínguez.

Todo ocurrió en el set de “Mujeres al mando”, cuando Dorita Orbegoso comentó que Pamela Franco y Christian Domínguez iban muy rápido al decidir convivir.

En ese momento, Cathy Sáenz recordó el romance de Dorita con el “Chemo” Ruiz. “Yo no me acordaba, dicen que Pamela Franco y Dorita Orbegoso comparten a alguien en común, un pasado muy pasado. Dicen que ella es novia del que te conté, del chico este que no vamos a decir su nombre”, dijo.

Dorita Orbegoso no quiso responder: “¿De quién, no me acuerdo? La verdad es que mi vida está tan feliz que yo de hace 10,11, 12 años no hablo. ¿Comparten? No nunca hemos compartido”.

Pero Cathy Sáenz insistió e incluso llamó “loca” a Dorita. “No, no comparten loca. El pasado, o sea tú has estado con él, en algún tiempo, y ella también”, señaló.

Por su parte, Dorita no quiso decir nada sobre este comentario, pero aclaró que no tiene problemas con Pamela Franco: “Yo no tengo ningún problema con ella, nunca he tenido problema con ella, simplemente digo lo que pienso. Es que uno opina algo y salen y se arañan”.

“Es más, (Pamela) te hizo un favor”, le dijo Karen Schwarz. “Sí”, respondió Dorita entre risas. “Solo doy mi opinión, yo no me iría a convivir tan rápido”, agregó.

Dorita en MAM