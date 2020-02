¡Fuerte y claro! La integrante de “Esto es Guerra”, Ducelia Echevarría, no tuvo reparos en pronunciarse sobre los innumerables comentarios que viene recibiendo en las redes sociales donde cuestionan que tenga 26 años y aseguran que su tono de voz gruesa sería por la toma de anabólicos.

Y es que recordemos que hace unos días se viralizó un video de Ducelia cuando tenía 19 años y era participante del Miss Perú.

“Cuando inicias siempre eres tranquila, tímida. Mi voz estaba temerosa porque era la primera vez que salía a un escenario. Uno va a aprendiendo y ahora sé qué errores he cometido para enseñarle (a su hija) que esos errores no se tienen que cometer”, declaró para América Espectáculos.

En dicho video se puede escuchar que la voz de la ‘guerrera’ es una voz muy diferente a la que ahora tiene. Es por ello que los usuarios comenzaron a especular sobre el uso de anabólicos, los cuales en algunas ocasiones tienen dicho efecto secundario.

“La gente que piense lo que le dé la gana, no me importa. Sé lo que ha pasado. El público que saque sus conclusiones. Estoy orgullosa de mí porque he sacado adelante a mi hija y eso es lo que vale”, confirmó tajantemente Echevarría.

