En las últimas semanas se empezó a hablar de una posible gira de reencuentro de la agrupación RBD, que entre el 2004 y 2008 cautivó los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, en su más reciente aparición con la prensa, Dulce María desmintió las especulaciones.

En declaraciones para las cámaras del matutino “Hoy”, la cantante y actriz mexicana reveló sus intenciones de reunirse con sus compañeros; sin embargo, explicó que este año será complicado el regreso de RBD.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, dijo Dulce María al matutino de Televisa.

La cantante pidió a sus seguidores que no se dejen engañar por sitios web que han anunciado el reencuentro de todos los integrantes de la banda. “Y obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que no sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar”, recalcó la intérprete.

La última aparición de la agrupación fue a finales del 2020 con el concierto virtual “Ser o parecer” y el cual no contó con la participación de Dulce María debido a que se encontraba en la recta final de su embarazo.

