Magaly Medina empezó su programa refiriéndose al sonado ampay de Edison Flores en una discoteca del distrito de Miraflores. Y es que la conductora aprovechó la situación para enviarle un consejo a Ana Siucho, pareja del futbolista y madre de su pequeña hija.

“Ayer fue jueves de patas y todos dicen, cómo es posible que el último romántico, el último hombre que jamás haría lo que los machos peruanos suelen hacer, escaparse entre patas, ir a celebrar (...) Orejitas ¿Qué te pasa? Si él sale de noche de patas, qué podemos esperar de los mortales comunes y corrientes”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ confirmó que las imágenes del ‘Orejitas’ no serían de él siéndole infiel a su pareja, sino simplemente disfrutando de una noche con amigos en una discoteca. Sin embargo, no descartó que en un futuro podría darse una traición.

“Solo son imágenes, no estoy diciendo que lo hemos ampayado, no, no, pero poco a poco, así se comienza. Ana Siucho en México bien tranquila, tienes que poner ojito ojito... Así empiezan todos, hasta el más santurrón y terminan teniendo un búnker”, finalizó.

