Edison Flores y Ana Siucho dieron una entrevista exclusiva para el programa “La Banda del Chino”, donde revelaron detalles inéditos del cómo se enteraron que van a ser papás por primera vez.

“Fue difícil porque al inicio yo quería sorprenderlo, entonces se me ocurrió la idea de hablar con el fotógrafo del club y él me ayudó. Como Edison ya estaba entrenando, hicimos como que tenía una entrevista, lo hicimos quedarse un ratito y ahí le preparamos toda la sorpresa”, comenzó contando la esposa del ‘Orejitas’.

Por su parte, el seleccionado nacional comentó que con la noticia no pudo dejar de llorar. “Me agarró de sorpresa, fue pura emoción, alivio, no paraba de llorar, fue espectacular (...) Mi hijo va a tener muchas oportunidades, va a tener el cariño y afecto de los dos. Me veo ayudándola en todo menos en cambiar pañales”, manifestó Edison.

Edison Flores y Ana Siucho también contaron que ya tienen dos opciones de nombres para su bebé. Si es varón, se podría llamar Luke, mientras que si es mujer, su nombre sería Emilia.

Edison Flores se entera que va a ser papá

