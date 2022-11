Edison Flores decidió romper su silencio y brindó una exclusiva entrevista para el canal de Youtube de Jesús Alzamora, donde confesó cómo inició su romance con Ana Siucho.

Y es que el futbolista comentó que al principio su romance con Ana fue un poco complicado, debido a que él es amigo de su hermano Roberto Siucho.

“Fue difícil y raro. A mi me gustaba salir, yo le dije a Roberto porque nos habían dado libre, pero él me dice que vaya a su casa porque era cumple de su hermana. Al principio era imposible porque era la hermana de mi compañero, pero Roberto siempre me invitaba a sus parrillas, al cine, entonces parábamos juntos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el seleccionado nacional también señaló que fue la propia Ana la que, luego de haber compartido junto a él y a su hermano Roberto varios momentos, tomó la iniciativa de pedirle para salir formalmente.

“Ana me invitó a salir metiendo a su sobrinita, se me adelantó. Luego comenzamos a escribirnos, le mandaba audios de canciones, pero hubo un momento donde ella me dijo que como era amigo de su hermano, mejor dejábamos las cosas ahí. Yo le dije que iba a hablar con su hermano y me dijo que esperaba no poner en juego nuestra amistad”





