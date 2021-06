Edith Tapia se dirigió a sus seguidores en las redes sociales para hablar sobre la salud de su hijo Guty Carrera, quien anunció que dio positivo a coronavirus (COVID-19).

La productora de moda dijo confía en que su hijo vencerá al virus. “Mi fe en Dios me permite tener la confianza y tranquilidad que mi hermoso Guty Carrera vencerá esta terrible infección que azota al mundo”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Además, pidió a sus seguidores que oren por la salud del modelo peruano, quien se encuentra en México participando en el reality “Guerreros 2021”.

“Si sienten hacer una oración de salud por él, será maravilloso. Bendiciones a todos y por favor ¡cuídense mucho!”, acotó.

Los fanáticos de Edith reaccionaron rápidamente y le dejaron mensajes alentadores. “Nuestras oraciones. Tengo un mes de haber dado positivo a COVID y 12 días a negativo. Mi recuperación fue rápida y buena, pero durante la enfermedad la pasé muy mal”, “Dios mío, Virgen María ayuda. Guty y a todos los enfermos a pasar este difícil momento. Mucha fe. Sra. Edith”, “Con el favor de Dios, así será”, son algunas reacciones.

Mi FE en Dios me permite tener la confianza y tranquilidad que mi hermoso @GutyCarreraT ❤️❤️❤️vencerá esta terrible infección que azota al mundo.

Benndiciones a todos y por favor ¡cuídense mucho! — edith tapia (@edithtapia25) June 13, 2021

Guty Carrera causó gran preocupación entre sus seguidores luego de revelar que dio positivo a coronavirus (COVID-19). A través de un mensaje publicado en su historia de Instagram, el popular modelo se manifestó respecto a la difícil situación que afronta.

“Se ha filtrado esta información en diversas páginas. Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mi salud”, escribió.

Debido a esta situación, el modelo deberá ausentarse del programa mexicano “Guerreros 2021”, donde cumple la función de co-capitán de ‘Las Cobras’.

