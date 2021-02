La madre de Guty Carrera, Edith Tapia, sorprendió a propios y extraños al revelar que vivió momentos muy duros y complicados por un tema delicado respecto a su salud. Y es que la exmodelo confesó que tuvo que luchar mucho para vencer un cáncer que le detectaron en le pulmón

“Los momentos más duros de mi vida, fueron el escándalo de Guty (denunciado por supuesta agresión por su ex Alejandra Baigorria), el fallecimiento de mi mamá y cuando me descubrieron un tumor en el pulmón. Esos tres momentos en mi vida son los que me han marcado, que han sido difíciles y me han enseñado mucho”, comenzó contando.

“Es un tema que no me gusta hablar porque siento que tocar temas de enfermedad te debilitan (...) Lo primero que hice fue limpiarme y purificarme, dejé todas las comidas chatarra y con preservantes, decidí por todo lo natural y bajé en mes y medio como 15 kilos. Empecé a hacer pilates, alimentación sana y cuando volví a mi consulta, el médico se quedó con la boca abierta porque el tumor ya no lo veía”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Mamá leona’ comentó que aún le queda un poco de este terrible tumor en el pulmón, pero que ya no es maligno.

“Fue duro, sufrí muchísimo, no lo sabía mucha gente solo mi hermana que fue mi soporte. Sabía muy poca gente de mi familia porque es algo que yo tenía que solucionar y es algo con lo que lucho día a día. El 2020 fue muy duro porque temía contagiarme y tener que ir a una clínica, pero he sabido cuidarme, por eso me gusta difundir mensajes en redes de que si se puede”, finalizó diciendo a El Popular.

