Kiara Laos, la hermana menor de Flavia Laos, sorprendió a sus seguidores al publicar un video donde luce completamente diferente.

De acuerdo a Kiara Laos, el video fue grabado hace varios años, cuando había subido de peso: “La mayoría de mi infancia estuve muy subida de peso hasta hace no mucho. Este video es de hace años atrás”, explicó en Instagram.

Debido a la impresión, muchos usuarios le preguntaron si tenía operaciones: “¿Tienes alguna cirugía en tu rostro?”, escribió un seguidor.

Según la jovencita, no tiene ninguna intervención quirúrgica en la cara: “Falso! Esta carita es 100% natural”, respondió Kiara Laos.

La hermana de Flavia Laos también negó haberse operado la nariz e inyectado los labios. “Muchos me preguntaron si me operé la nariz al ver mi video de hace 3 años cuando estaba subida de peso, así que déjenme aclarar la confusión. Cuando uno está subido de peso se pone cachetón. Cuando me bajé de peso mis cachetes bajaron a la par y ahora mis facciones se lucen más.”, indicó.

“La misma razón por la cual la gente piensa que también me aumenté labios. Aclaro por última vez no me he hecho la rino ni puesto bótox en los labios. No tiene nada de malo hacérselo, yo siempre digo que uno es dueño de su propio cuerpo y hace con él lo que quiere pero me preguntan si yo lo he hecho y la respuesta es no”, sentenció Kiara Laos.

VIDEOS RECOMENDADOS

Este es el millonario contrato de Lionel Messi en Barcelona

Este es el millonario contrato de Lionel Messi

TE PUEDE INTERESAR