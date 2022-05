Edson Dávila ‘Giselo’ es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana y, aunque trabaja en un programa de espectáculos, suele evitar los enfrentamientos. Sin embargo, esta vez el popular ‘Giselo’ desató su furia con un usuario que lo criticó por los canjes.

“¿Cuándo dejarás el canje?”, le preguntó el usuario en Instagram Stories, pero Edson Dávila no se quedó callado y puso en su sitio al usuario, explicando que él nunca ha pedido canjes, sino que son las empresas las que lo buscan.

“Cuando el cliente ya no me busque porque te explico, tal vez no lo sabes o no estás informado, yo no escribo a pedir canje y eso lo puede decir cualquier cliente. Si mi representante está de acuerdo, lo acepta, así no más es”, aclaró el popular ‘Giselo’.

Foto: Instagram @edsondavila30

De otro lado, un usuario preguntó a Edson Dávila por qué siempre estaba de buen humor: “De dónde sacas tanta energía!!! Acaso no tienes problemas, qué tal energía y buen ánimo todos los días”.

“Jijijiji la verdad es que nunca lo digo, pero soy hiperactivo, me levanto, hago 45 minutos de caminata, luego voy al trabajo, salgo directo al gym a hacer pesas, si hay que grabar voy a hacer mis notas o encuestas, luego hay baile en otro gym, voy regreso a mi casa, me encuentro con mis vecinos a jugar Play y a las 12 me meto a mi cama”, contó Edson Dávila, quien advirtió que los sábados es aún más hiperactivo.

Foto: Instagram @edsondavila30

Susy Díaz revela que Florcita todavía no saca su bachiller: “Los hijos no hacen caso a la mamá”

