¡Fuerte y claro! Brunella Horna ha dado mucho que hablar tras ser presentada como la nueva conductora de “América Hoy”. Y es que pese a recibir diversas críticas como “niña tonta e inexperta”, “sin carisma frente a la pantalla”, entre otras frases, la modelo sigue firme en seguir aprendiendo y creciendo como persona.

En declaraciones para un medio local, la pareja de Richard Acuña confesó que pese a conducir un programa de espectáculos, no sintoniza, ni consume este tipo de contenido. ¿Un poco contradictorio?

“No veo ningún programa de espectáculos. No tengo tiempo por mi trabajo. Por eso me entero de todo por Twitter e Instagram”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la exchica reality sorprendió a propios y extraños al confesar que pese a llevarse muy bien con Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila, considera que no tiene amigos reales en la televisión.

“No tengo amigos en este medio. Hay conocidos que quiero y respeto mucho. Es un lugar de mucha competencia laboral y cada uno piensa por sí mismo y baila con su propio pañuelo”, finalizó diciendo a Trome.

