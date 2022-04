Magaly Medina afiló su lengua contra Érika Villalobos, quien salió el último viernes 29 de abril a señalar que “hay gente que, solo por el hecho de destruir, es capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño”, en referencia a los comentarios sobre el affaire de su esposo Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz.

La ‘Urraca’ dijo que se sintió aludida por la frase que lanzó la actriz y le sorprende que, más bien, no haya salido a agradecer a las personas que le abrieron los ojos respecto a la infidelidad de su pareja, “a menos que ella supiera que estas cosas pasaban y no le molestaban”.

“De pronto, lo que le ha molestado es que esto se haya hecho público, de repente ya sabía, ya era una acuerdo entre su marido y ella, que él hacia su vida casi de soltero, que iba de hotel en hotel con esta Retiz...”, comentó Magaly.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme recalcó que su programa no ha inventado nada y que, seguro, Erka Villalobos prefiere creer que los besos de Miyashiro con Retiz solo fueron de una noche.

“Nosotros no hemos inventado nada, de repente ella quiere que le digamos que solo fue ese día, porque ese nivel de camarería en ese grupete no venía solo de ayer.... De repente quería conservar la imagen de familia perfecta ante el mundo, y no quería que se supiera las cosas que hacía su marido cuando ella no lo veía”, agregó.

