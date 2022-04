¡Terrible situación! Roberto Martínez se volvió tendencia en las redes sociales hace algunos días atrás, luego de las declaraciones que dio en el programa de Cuto Guadalupe, donde reveló haber tomado por curiosidad la “mágica pastillita azul”, sin embargo, señaló que fue una difícil situación que lo puso en riesgo de muerte.

Según el deportista, le entró curiosidad por consumirlo debido a que un amigo que le habló sobre ello. “Un día un amigo me dice que ha salido una vaina ‘extraordinaria’, pero yo era chibolo, tenía treinta y tantos, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato. Un día tomé uno de 100, casi me muero, te juro”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Gisela Valcárcel indicó que al principio le fue muy bien, pero después se le presentaron complicaciones perjudiciales para su salud. “Yo era una cosa, en verdad, algo impresionante. ¡Nunca me había pasado! Me empiezo a asustar porque ya pasa algo (...) Los ojos se me inyectaron, el corazón me empezó a hacer, teniendo treinta y tantos años, bum, bum, bum, me empecé a asustar en la cama”, agregó para Trome.

“Y el muñeco, ‘Robertito’, olvídate, seguía el hombre bravo. Pero no quería saber nada, no tenía ganas. Y llamo a un doctor amigo, me salgo y le cuento. ‘Tómate un durazno con azúcar’... Pasé la peor noche de mi vida, te juro que pensé lo peor”, expresó.

Por otra parte, Martínez señaló que al día siguiente le increpó a su amigo por recomendarle dicha pastilla, pero este le respondió que solo tenía que tomar de 25 % y no de 100 % como él lo hizo.

“Pensé que me daba un paro cardíaco... Me había comprado la de 100 miligramos y me había tomado una de 100. Entonces me dijo: ‘has tenido que romper porque eso se toma de 25%’”, finalizó diciendo.

