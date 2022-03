¡No puede con su genio! Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, fue uno de los invitados especiales en el cumpleaños número 25 de Brunella Horna, donde también asistieron los demás conductores del programa “América Hoy”.

Horas después de iniciada la fiesta, el también bailarín apareció en la casa de playa de la pareja de Richard Acuña para decir que se había demorado porque llegó en combi, provocando la risa de los asistentes.

“Escucha... La combi me ha dejado lejos, he tenido que caminar un montón. Yo me he venido en combi, mana”, dijo cuando Ethel Pozo le reclamaba de la hora de llegada.

Sin embargo, ese no fue el único momento divertido. Fiel a su estilo, el popular ‘Giselo’ se animó a trolear a la conductora Janet Barboza, quien se encontraba echada y reposando para disfrutar el atardecer. “Agua pa la piel hermana, tiene que conservarse”, dijo entre risas Edson.

Otra de las asistentes a la fiesta de Brunella fue Valeria Piazza y la reportera de ’Estás en todas’, Ximena Dávila, quienes compartieron fotos y videos de su presencia dicha reunión.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO