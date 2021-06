El programa “América Hoy” estrenó su nuevo reality de baile, “Mira quién baila hoy”. Sin embargo, esta nueva secuencia estuvo llena de enfrentamientos y roces, principalmente entre Edson Dávila ‘Giselo’ y Giuseppe Benigni.

Todo se habría dado cuando el modelo venezolanos llegó al set y afirmó que el bailarín “lo envidia”, tras haber sido criticado por su presentación de baile. “Edson me tiene envidia”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el popular ‘Giselo’ no se quedó callado y le respondió con todo al ‘Principito’. “¿Envidia de qué? No canta, no baila, encima te dejaron”, dijo el bailarín, haciendo referencia a su ruptura con Micheille Soifer.

Tras este hecho, Giuseppe Benignini se defendió y se comparó con un automóvil de lujo. “Un ferrari no puede conseguir con un Volkswagen”, dijo. A lo que ‘Giselo’ respondió: “Y un ceviche no puede competir con un arepa”.

TE PUEDE INTERESAR