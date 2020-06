El conductor de “En boca de todos”, Carloncho, estuvo como invitado especial en el programa “Esto es Guerra”, en una divertida secuencia donde los participantes no podían decir ni “sí”, ni “no”. Y es que las alarmas se encendieron cuando el locutor de radio lanzó un peculiar comentario sobre Rosángela Espinoza.

Era el turno de la popular ‘chica selfie’, quien al instante perdió en la competencia y pidió una revancha. “Esta chica más que una revancha quiere un remember, ya me cansó. Como se difuerza esta chica (...) Yo me he puesto pelo, tú te has puesto más cosas. No me olvida, esta chica es terca”, señaló.

Estas palabras causaron el asombro de todos los asistentes en el set de televisión, entre conductores y participantes. La popular ‘Rous’ no se quedó atrás y comenzó a molestarlo con el presunto implante de pelo que se habría hecho Carloncho.

Carloncho lanza fuerte mensaje a Rosángela Espinoza - OJO

