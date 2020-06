Un tenso momento se vivió en el programa “Esto es Guerra” cuando se dio el enfrentamiento en “Dale Play” entre las integrantes Rosángela Espinoza y Micheille Soifer. La popular ‘Michi’ bailó una música hindú, mientras que ‘Rous’ interpretó una saya.

Sin embargo, el problema no habría sido entre ellas, sino entre la ‘chica selfie’ y el productor del reality, Peter Fajardo. “Va a ser la última vez que yo permita esto. Yo no estoy con detalles de cambiar la música o cosas así...”, comenzó diciendo Rosángela. “Ahora quiero que respondas la pregunta que te está trasmitiendo a través de mi el equipo de producción: ¿hoy llegaste a tus ensayos?”, le consultó Jazmín Pinedo.

Frente a esta pregunta, la chica reality no pudo evadir su responsabilidad. “Si vamos a hablar de los ensayos, la gran mayoría no llega a la hora y obviamente yo ya tengo planificado mi día. Yo no solo tengo ‘Esto es Guerra', yo estoy en la universidad, tengo mi trabajos y yo cumplo con todo”, señaló.

Frente a estas declaraciones, la cabeza de “EEG”, quien no suele aparecer frente a cámaras, no tuvo problemas en expresar su malestar.

“Rosángela, yo nunca hablo, pero esta vez voy a hablar porque la producción trabaja hasta las cuatro de la mañana todos los días y tú siempre llegas tarde, así que voy a pedir que te cierren el micrófono porque no voy a permitir que sigas hablando mentiras. Hoy día hubo ensayo y tu baile lo acabamos de ver aquí, si tenías una queja de tu pista, la hubieras hecho antes”, mencionó tajantemente Fajardo.

Rosángela Espinoza y productor de "Esto es guerra" discuten en vivo. (Video: América TV)

