El actor Santiago Suárez decidió retirarse de Esto es Guerra por una fuerte lesión en la espalda. Señaló que no quería complicar su situación y prefería no perjudicar a sus compañeros. En su reemplazo, un histórico regresó al reality.

“Hace dos semanas estuve postrado en la cama, me lesioné, pero esto ya viene desde hace un par de años. Yo tengo un problema en la columna. Sin embargo, cuando me llega el proyecto de Esto es Guerra, para mí fue un gran regalo… pero, llegó el momento que más temía, donde dije ‘yo ya no puedo continuar viendo mis compañeros que se sacan la mugre todos los días y yo en cama’. No puedo hacer más con esta lesión que tengo. Y, lamentablemente, doy un paso al costado viendo la situación actual del programa y de los combatientes”, dijo Suárez.

En ese sentido, Matías Ochoa y el experimentado chico reality Israel Dreyfus regresaron a EEG para incorporarse al equipo de los combatientes, tras la renuncia de Santiago Suárez.

La encargada de darles la bienvenida fue Katia Palma. “Para ponerle garra y corazón a los combatientes, Matías Ochoa”, fue la presentación que hizo Katia al referirse al deportista argentino

“Es un placer compañeros estar otra vez con ustedes. Contento de volver al Perú. Espero retomar el juego de EEG en un par de días”, recalcó Matías.

Reemplazos en EEG.

El set de EEG se volvió alborotar con la presentación de Israel. A pesar que él también llegó para reforzar a los combatientes, llamó la atención la reacción de Johanna al momento de saludar a Israel, con quien terminó dándose un gran abrazo

“Feliz de estar nuevamente en casa, a darlo todo”, acotó Israel.