¡Fuerte! El programa ‘Amor y Fuego’ reveló en exclusiva en sus últimos minutos, que Tomi Narbondo, integrante de ‘Esto es Guerra’, estaría siendo citado por la División de Extranjería para que aclare su situación laboral en nuestro país.

“Por lo que sabemos, no ha asistido, no se ha presentado hoy, el próximo paso podría ser la deportación... No sabemos qué es lo que sigue. Es raro que una persona que te maneje con un tipo de visa, cuando públicamente se está demostrando lo contrario... No sabemos hasta cuánto puede llegar la impunidad”, comenzó diciendo Rodrigo González.

En dicho documento, se logra leer la citación que le hizo la (Policía Nacional del Perú) PNP al modelo uruguayo con fecha lunes 16 de agosto a las 9 de la mañana. Sin embargo, según se supo, Tomi Narbondo no asistió.

“(...) Recepcionar su manifestación con respecto a la denuncia interpuesta en su contra por presunta infracción al decreto supremo (...) Por realizar presuntas actividades laborales desde el 25 de enero en el programa de espectáculos ‘Esto es Guerra’ de América Televisión, sin contar con la debida calidad migratoria habilitante”, expresaron.

OJO - Tomi Narbondo podría ser deportado del Perú

