¡Optimismo ante todo! Efraín Aguilar reveló cómo viene siendo su proceso de recuperación en la Villa Panamericana tras haber contraído el coronavirus hace algunas semanas.

Y es que el productor de televisión comentó que viene recuperándose bastante bien y agradece a todas las personas que se han preocupado y mantenido al tanto de su salud.

“Estoy bastante mejor, haciendo los ejercicios de respiración, ya salí de la crisis y agradezco a todas las personas que se han preocupado por mí, al igual que el trato que me están dando en Villa El Salvador. Me quedo hasta el próximo sábado”, expresó.

“Tengo que seguir cuidándome porque los pulmones siempre quedan debilitados. No sentí temor. Tengo 76 años y soy una persona que sabe aceptar las vicisitudes de la vida, no me bajoneo porque tengo mucha fe en Dios”, finalizó diciendo a Trome.

