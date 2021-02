¡No se quedó calla! Janet Barboza rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre las últimas declaraciones que habría dado Magaly Medina y Shirley Cherres sobre ella y sobre su novio Miguel Bayona.

Y es que la conductora de “América Hoy” mencionó que pese a las críticas, ella tiene 26 años de trayectoria en la televisión que la respaldan y que ya sabe lidiar con sus detractores.

“No es el momento de perder el tiempo en cosas que no suman, tengo 26 años de carrera y sé cómo funciona el medio. A diario recibo cientos de mensajes de cariño y aprecio del público, pero siempre habrán esos ‘haters’”, comenzó diciendo.

“Esto me indica que estoy en el camino correcto, que el programa ‘América Hoy’ está funcionando y muchos quieren hablar. Las críticas las entiendo perfectamente porque es parte del negocio, no me inquietan ni ponen nerviosa”, agregó la popular ‘Rulitos’.

“Estoy contenta por el respaldo del público en estos primeros días dándoles información, entretenimiento y ayuda. Por eso, prefiero dirigir mis energías para apoyar a muchas personas que están viviendo momentos muy duros en plena pandemia, y mi novio Miguel me está ayudando en esto”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR