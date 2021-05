La cantante María Grazia Polanco interpretó “Saca las manos” y “Saca roncha” junto a Guajaja en “El artista del año”. Sin embargo, no recibió buenos comentarios de parte de Janet Barboza, quien este sábado 15 de mayo fue jurado VIP.

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente”, dijo Janet Barboza, dejando en shock a la vocalista de la “Orquesta Bembé”.

“Desde que entraste empezaste poniendo excusas y nos alertaste al jurado de que estabas nerviosa, luego hemos visto cómo la sonrisa la tenías completamente congelada y no transmitías y por momentos apretabas los labios, lo cual demostraba tu total inseguridad”, señaló la ‘rulitos’.

La presentadora de TV dio la estocada final a María Grazia Polanco al señalar que su show la aburrió, pero que Guajaja mejoró el espectáculo:

“No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este esceario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, indicó Janet Barboza.

Fotos y videos: América TV

