Un problema más para el ‘Chato’. La producción de Magaly Medina, decidió entrevistar a Roberto Barraza, quien hace unos días fue detenido violentamente por presuntamente haber robado un celular; sin embargo, él lo niega.

Como parte de la entrevista, llevaron a Roberto a ver a Miguel el ‘Chato’ Barraza, quien se negó a hablar con él, casando de tantos problemas en los que está metido su hijo y afirmó que él ya es adulto con un “Él tiene sus años y punto”.

Antes de irse del lugar, el ‘Chato’ afirmó que ya tuvo 3 paros cerebrales por este caso: “no, no hermanito, él ya tiene 30 años, me han dado 3 infartos cerebrales y ahora que me agarre el cuarto, no jo... “.

Roberto negó haber robado el celular y afirmó que todos en el distrito de ‘La Victoria’ lo conocen y sabe que tiene sus vicios, pero los solventa contando chistes. Actualmente, duerme en un puente, donde comparte su adicción con otros hombres.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO