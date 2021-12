El invitado de esta semana en el programa del ‘Cuto’ Guadalupe, fue el ‘Loco’ Vargas, quien señaló haber estado en las mismas duchas que el tío de Jefferson Farfán y lo acusó de “cañón corto”.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el ‘Cuto’ respondió ante la acusación del exjugador de la Fiorentina: “Me ha difamado, me ha dicho que soy chipi, no le crean. No vayan a caer en eso, no soy chipi”, declaró el ‘Cuto’ para el diario ‘Trome’.

El relato por el que el ‘Cuto’ tuvo que aclarar su situación, fue el siguiente: “Tú calzas 47, pero eres cañón corto, yo calzo 43, pero cañón largo. Nos hemos bañado juntos ‘Cuto’ ah, ja, ja, ja... Sorry, pero a veces lo grandazo viene en frasco chico” y lo contó el ‘Loco’ Vargas, en pleno programa del ‘Cuto’.

