La conductora Ethel Pozo se casó con su pareja, Julián Alexander, el pasado fin de semana y los detalles de la boda no dejan de ser comentados en los programas de espectáculos. Recientemente, se reveló que el vestido de la novia fue modificado.

Y es que todos sabían que Ethel Pozo viajó a Barcelona, España, para comprar su vestido de novia en la exclusiva tienda Pronovias. Sin embargo, el programa Magaly TV La firme reveló que la hija de Gisela Valcárcel le agregó mangas y un velo

“Al vestido le hicieron varios arreglos, no como el original, el original era solo de corte strapless, le agregaron las mangas y le agregaron el velo, pero el velo era de color blanco, no iba a juego con el tono del vestido”, dijo Magaly Medina.

De acuerdo al diseñador Jorge Luis Salinas, Ethel Pozo debió elegir entre las mangas o el velo, ya que ella es pequeña: “Alguien debió haber dicho ponte mangas o ponte el velo, y en verdad eso ya fue demasiado, porque si te pones un velo grande, es como para que te hagas un moño”.

Asimismo, señaló que el velo no era en tono perla, como el vestido: “Es un velo de otro color ¿te has dado cuenta que es más blanco óptico y el vestido es un color perla? Además que el velo no tenía ni un detalle de bordado y si no vas a tener eso, entonces no lo pongas”.

“Tener el vestido que era lindo, nada más strapless, era suficiente, si ella es bajita, un poquito gordita (...) creo que ella exageró mucho”, explicó.

