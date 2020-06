La cantante salsera, Yahaira Plasencia, sigue conversando con los medios desde Rusia, país en el que convive con el futbolista de la selección nacional, Jefferson Farfán.

Yahaira se comunicó con el programa América Hoy pero un detalle llamó poderosamente la atención de todos.

La salsera tapó todo con una gran cortina gris para así mantener la privacidad de la casa donde convive con la 'foquita'.

Renzo Schuller comparó su espacio con el de un estudio fotográfico.

“Así estás en un estudio fotográfico, cuidas tu privacidad, ¿dónde estás?”, dijo.

Yahaira Plasencia respondió así: “estoy en mi habitación, en una esquina. Sí, el tema de la privacidad, la prensa no lo entiende muy bien, Dios mío me hacen, yo digo A y me ponen el abecedario completo, prefiero cuidar”.

