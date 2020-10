Tula Rodríguez dio una buena noticia a sus seguidores y es que este lunes 26 de octubre regresará a la conducción de “En Boca de Todos” tras la muerte de su esposo, el exgerente de televisión, Javier Carmona.

Desde las playas del norte, Tula Rodríguez se comunicó con sus compañeros de “En Boca de Todos” y les dijo: “Estoy extrañándolos un montón, ya muriendo por estar con ustedes, estar en el estudio, compartir, pero bueno falta muy poquito para estar juntos de nuevo”.

“Estar desconectada de Lima es lo que necesitaba. No es que no quería estar en Lima, sino que quería estar conmigo misma unos días. El norte es hermoso, aquí me encuentro”, agregó.

Tula Rodríguez reconoció que aún siente dolor por la pérdida de su esposo, pero dijo ser consciente que es momento de empezar de nuevo.

“El dolor no se va, pero es un nuevo inicio y un nuevo inicio es estar en el programa, con ustedes. Gracias por los mensajes bonitos que me envían a las redes”, acotó.

Tula Rodríguez regresa este lunes a “En Boca de Todos”-ojo

