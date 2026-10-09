La fiebre del perreo y la adrenalina musical están a punto de desatarse. El Reggaetón Lima Festival 7, uno de los eventos urbanos más esperados del año, ya calienta motores para su gran fiesta de Halloween, que se realizará este 31 de octubre en el Estadio Nacional. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket, aunque quedan pocas localidades disponibles.

La organización reunió en una exclusiva rueda de prensa a reconocidas figuras del espectáculo como Onelia Molina, Samantha Batallanos, Daniela Arroyo y la estrella internacional Beéle, quienes dieron detalles de lo que será esta gran celebración de la música urbana.

Durante la conferencia se confirmó la incorporación de nuevos artistas al cartel. Charanga Habanera, Nio García y DJ Pope, reconocido como uno de los musicalizadores vinculados a J Balvin, se suman a la poderosa lista de estrellas que harán vibrar al público, junto a Anuel AA, Wisin, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez, entre otros grandes exponentes del género.

ONELIA MOLINA: “TODOS ESTÁN INVITADOS”

Onelia Molina confirmó que estará presente en el Reggaetón Lima Festival 7 y habló sobre la posibilidad de encontrarse con algunas figuras de su entorno. La chica reality aseguró que no sabe si asistirá junto a su pareja Kevin Díaz, y dejó en claro que no tendría inconvenientes si otras figuras, como Mario Irivarren, también se hacen presentes.

Sin mencionar nombres directamente, Onelia señaló que todos están invitados a disfrutar del evento y que no tendría problemas en cruzarse con nadie, siempre que cada persona respete su espacio.

Onelia Molina, Samantha Batallanos y Daniela Arroyo serán algunos de los rostros del espectáculo que asistirán al Reggaetón Lima Festival 7 el 31 de octubre en el Estadio Nacional.

SAMANTHA BATALLANOS LANZA INVITACIÓN CON ADVERTENCIA

Por su parte, Samantha Batallanos invitó a todos a ser parte de la que promete ser una de las fiestas de reggaetón más grandes del país. La modelo y actriz cómica incluso se animó a lanzar una particular invitación a su expareja, a quien recomendó invertir bien su dinero, ahorrar en gastos innecesarios y comprar una buena ubicación para disfrutar del espectáculo.

“Que paguen su dinero y que les sirva para comprarse una buena ubicación”, sentenció entre risas.

BEÉLE LLEGA CON TODA SU BANDA Y PROMETE SORPRESAS

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será Beéle, quien se mostró emocionado por reencontrarse con el público peruano y compartir escenario con importantes figuras de la música urbana.

“Voy con toda mi banda y además preparo muchas sorpresas. Es un evento importante donde voy a cruzarme con muchos compañeros de la música urbana. Estoy honrado y emocionado de compartir escenario con grandes artistas”, señaló el cantante colombiano.

SORTEO DE ENTRADAS Y MUCHAS SORPRESAS

Como parte de las novedades, la organización anunció un concurso especial a través de las redes oficiales del Reggaetón Lima Festival y de Life Music Concerts. Los seguidores tendrán la oportunidad de ganar cuatro entradas para la mejor zona del evento, además de bebidas y otras sorpresas.

Para participar, los usuarios deberán compartir la publicación oficial e interactuar con tres amigos. Los mensajes más originales y quienes apoyen difundiendo la publicación podrán acceder a esta experiencia exclusiva, que se realizará semana a semana.

Todo está listo para que el Reggaetón Lima Festival 7 convierta el Estadio Nacional en el epicentro de la fiesta urbana por Halloween. Las entradas continúan a la venta en Teleticket y cuentan con súper descuentos para todos los amantes del reggaetón.