El ‘Gato’ Cuba inicia el 2022 enamorado y lejos de su exesposa, Melissa Paredes, las fotos donde están juntos y felices, Ale Venturo y el futbolista, adelantaron la oficialización y ahora Rodrigo le dedica canciones sin misterios y directas.

La parejita está pasando sus vacaciones en la playita y a diferencia de los primeros días del año donde se mostraban solo fotos enigmáticas y ocultando la identidad de los acompañantes, hoy no ocultan nada y dejan ver su diversión juntos a todos sus seguidores.

Melissa Paredes se mostró cariñosa acariciando a Anthony Aranda y el ‘Gato’ Cuba no podía quedarse atrás y le dedicó una emotiva canción a la mejor amiga de Natalie Vértiz: “Tiene un ángel que refleja en su mirada, ese bomboncito es quien siempre me acompaña. Me divierte bailando, me enamora cantando”, fue la canción que el ‘Gato’ romántico le dedicó a Ale Venturo, quien aparece bailando feliz en el video.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Bad Bunny abre cuenta de TikTok y consigue 7,8 millones de seguidores en 4 días

Bad Bunny en TikTok