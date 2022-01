Sigue levantando el polvo. El ampay entre Melissa Paredes y su bailarín, Anthony Aranda, ha sido la comidilla de los medios durante meses y la llama se vuelve a prender debido a que la modelo oficializó a su bailarín y dio una entrevista para ‘Mujeres al mando’, lo cual podría ser el gancho para entrar al programa.

Al parecer Melissa Paredes habría tenido ganas de contar su verdad y Thaís Casalino lo confirmó: “Es la primera vez que yo tengo un acercamiento con Melissa y me pareció, de primera impresión, una chica valiente, segura de sí misma y luego, cuando la fui conociendo a lo largo de la entrevista me pareció que era real y que quería contar su verdad, su historia, su versión”.

La entrevista brindada ‘Trome’ por la periodista Thaís, detalla algunos pormenores que no salieron a la luz, como las contradicciones de Melissa: “Sí y se lo pregunté también. Me dijo que se sintió vulnerada en ese momento, supongo que después de una situación así estaba como en shock y no supo construir adecuadamente sus argumentos. Ella pensó que le iban a dejar un espacio para poder hablar y, sin embargo, lo que hicieron, como lo dice en la entrevista, fue como juzgarla y atacarla de frente”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster lamenta mala suerte