No se guardó nada, el popular ‘Robotín’ interpretado por Alan Castillo estuvo en el Podcast ‘B&HPodcast’, donde reveló algunos secretos acerca de su paternidad descartada en el programa de Andrea Llosa y lo que pasó luego de ser la comidilla de los medios.

Alan Castillo. más conocido como ‘Robotín’, fue motivo de polémica, burlas y apoyo al descubrir en señal abierta que estaba criando a niños que no eran suyos, gracias a que les hicieron pruebas de ADN en el programa de Andrea Llosa. Desde ese momento, el comediante ha sido invitado a diferentes programas y entre ellos el show ‘Hablando Huevadas’, donde fue destruido con chistes acerca de la infidelidad de la que fue víctima por parte de su expareja.

Al ser invitado a ‘B&H Podcast’, Robotín recordó las bromas que le hicieron anteriormente: “Yo fui al programa de ‘Hablando Huevadas, me hicieron el broaster, a Robotín le dicen, sacerdote, porque extraños le dicen padre, me dicen panadero exitoso porque hago plata con mis cachos, también, a mi mamá le dicen abuela de pinocho, porque sus nietos son de mentira, sí me hicieron leña ahí, pero yo sabía a lo que iba”.

