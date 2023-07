El Gran Chef Famosos es el reality de cocina que ha ganado bastante popularidad en los últimos meses, pues un grupo de personajes de la farándula deben demostrar sus habilidades culinarias en competencia. Sin embargo, parte el éxito del programa se debe a su carismático conductor, José Peláez.

El también actor y empresario de comida saludable, se ha convertido en uno de los conductores de televisión más populares. No obstante, no todo habría sido felicidad para Peláez, pues durante una entrevista el podcast de Jesús Alzamora, el presentador reveló que padeció una terrible enfermedad.

¿Qué enfermedad padeció José Peláez?

En conversación con el canal de YouTube, La Lengua, el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que mientras que su padre se encontraba muy mal de salud, él padeció de depresión . “No me sentía bien , por un lado mi papá se estaba muriendo (...) y yo no me sentía bien, sentía que eso que quise durante mucho tiempo ya no lo quería más y es muy duro llegar a ese momento, porque nada te hace sentir bien ”, indicó del conductor.

Luego de ello, el popular Peláez buscó ayuda en terapias y decidió buscar estabilidad económica pero divirtiéndose con lo que hacía. “ Dejo la radio, suelto un auspicio, no entreno más y apago todo. Encontré lo que hoy en día me hace sentir vivo y es divertirse, sino te diviertes da igual si es teatro, si es televisión o lo que sea, así que debes de encontrar la forma de divertirte ”, agregó.





TE PUEDE INTERESAR