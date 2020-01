​El Gran Show: Eric Varias y Luigi Carbajal dijeron esto tras verse frente a frente

Eric Varias y Luigi Carbajal se vieron las caras en "El Gran Show". Ambos tienen una historia personal por Dorita Orbegoso. Mientras Luigi estaba con la bailarina se rumoreaba que la morocha le era infiel con el exintegrante de 'Verano Extremo'. Eric Varias volvió para apoyar a su amiga como refuerzo y esto fue lo que pasó.

El exintegrante de realities reveló por qué reforzó a Dorita Orbegoso en "El Gran Show" y adelantó que se muere por ser uno de los participantes para la próxima temporada. "Creo que las cosas que pasaron (con Dorita Orbegoso) se quedaron atrás, yo siempre mirando hacia adelante. No tengo por qué confiar en lo que hablaron o lo que se preocuparon antes. Yo quiero salir y mostrar lo que es, he aceptado porque tengo una bonita amistad. Quizás si fue algo malo de mi parte no salir a aclararlo cuando pasó toda esta situación. Ella hizo su vida y yo la mía y bueno, en realidad siempre hemos sido amigos, cada uno está por su rumbo. Demostramos que no hay ninguna discrepancia entre nosotros", señaló Eric Varias.

Según dijo, sintió a Dorita Orbegoso bastante intranquila en el baile "Es por todos los problemas que estaba pasando. Creo que también influye bastante, espero que pase y de corazón que esté bien porque ninguna mujer merece pasar por lo que ella ha pasado"

Por su parte Luigui Carbajal reaccionó de forma muy tranquila y prefirió "hacerse el loco" con la presencia de Varias en "El Gran Show" Sostuvo que no está apenado por la eliminación de Dorita Orbegoso de El Gran Show y aseguró que no vio bailar a Eric Varias en la pista de baile, pues estaba pendiente de otras cosas importantes.

¿Te sorprendió la aparición de Eric Varias? "No sabía, me acaban de decir. Mi mente está en otras cosas, sino me lo preguntan ni enterado" P"arece que Eric no le ayudó porque Dorita terminó eliminada? "No sé qué tanto ayuda los refuerzos con la pareja", dijo Luigi Carbajal de forma cortante.

