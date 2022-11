Gran controversia sigue causando la salida del bailarín George Neyra del programa “El Gran Show”. Luego que el coreógrafo señalara que fue retirado del reality tras protagonizar una caída con Giuliana Rengifo, Gisela Valcárcel mostró imágenes que demuestran que el bailarín no asistió a los ensayos.

La ‘Señito’ se solidarizó con la cumbiambera por la semana complicada que tuvo que vivir debido a la ausencia de su pareja de baile. “Te ha pasado de todo, Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena, no obstante, el bailarín se fue y te debe plata creo”, señaló la conductora.

En otro momento, Gisela dejó muy mal parado al bailarín al mostrar imágenes que comprueban George Neyra no asistió a la academia para ensayar su coreografía. “Simplemente el bailarín no está y ya veremos si vuelve o no”, señaló, poniendo en duda su regreso al programa.

La conductora de América Televisión intentó poner fin a la polémica al señalar que los motivos del alejamiento del bailarín no tienen nada que ver con la caída que protagonizó en la pista de baile como se especuló en las redes sociales.

“Dejar claro que aquí lo que buscamos es disciplina, lo que tenemos no es un reality inventado, que no hay nada oscuro bajo el mantel, que todo está bien y que finalmente aquí es lo que tenemos respeto por cada uno de los concursantes y los bailarines”, finalizó.

null null

VIDEO RECOMENDADO:

Carlos Cacho piensa que Giuliana Rengifo debió irse de ‘El gran show’

Carlos Cacho habla sobre presentación de Giuliana Rengifo