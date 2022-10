La actriz Anahí de Cárdenas se casó con su pareja, Elías Maya, por el civil. A través de Instagram, compartió detalles de su vestido de novia y el look que utilizó para la boda.

De acuerdo a Anahí de Cárdenas, el matrimonio civil se realizó por la tarde y toda la comida fue realizada por la familia del novio: “Fue una lindisimo tarde, mi suegra se lució con la comida y el highlight fueron los postres que hizo su hermana! Que delicia!”.

“Ya estamos legalmente casados!”, se lee en el post de Anahí de Cárdenas.

Además, la actriz dio detalles del hermoso look que tuvo en este día especial: “El look me makeup by @paintedbyale y pelo by @kike.stylist. El hermoso vestido es de @amarocasanova”.

En los videos también se observa el hermoso bouquet de la novia y el maquillaje que utilizó para la boda civil.

