El reconocido cantautor español Mikel Erentxun llegará a la capital peruana el próximo 10 de septiembre para ofrecer un concierto inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su gira internacional “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”, celebración que conmemora los 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu, una de las bandas más influyentes y emblemáticas de la historia del rock en español.

Las entradas para este esperado reencuentro estarán disponibles en modalidad de preventa a partir del lunes 15 de junio a las 10 de la mañana a través de la plataforma oficial de Joinnus.

El espectáculo promete ser un viaje directo a la memoria musical de miles de seguidores. Como parte de esta histórica gira, Mikel Erentxun ha decidido realizar una pausa en su carrera como solista durante 2025 y 2026 para centrarse exclusivamente en el repertorio de Duncan Dhu, ofreciendo un concierto especial que reunirá los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones.

“Queridos amigos, este próximo 2025 se cumplen 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu y saldré a la carretera a celebrarlo acompañado de mi banda”, anunció el artista español al presentar oficialmente la gira que recorrerá distintos países.

Para esta celebración estará acompañado por Rubén Caballero en la guitarra, Mikel Azpirozen los teclados, Fernando Neira en el bajo e Igor Telletxea en la batería.

El repertorio incluirá las canciones más representativas de la discografía de Duncan Dhu, recorriendo etapas fundamentales de su historia musical desde “Por Tierras Escocesas” hasta “El Duelo”, además de todos aquellos himnos que consolidaron a la agrupación como una referencia obligada del pop-rock en español.

Temas inmortales como “En algún lugar”, “Cien gaviotas”, “A un minuto de ti”, entre otros, volverán a sonar en vivo con la fuerza y emoción que los convirtieron en clásicos.

Este reencuentro representa una oportunidad única para el público peruano, ya que forma parte de una gira internacional especialmente diseñada para rendir homenaje al legado de Duncan Dhu. Lima se convierte así en una de las ciudades privilegiadas que recibirán esta celebración histórica, permitiendo a los fanáticos revivir cuatro décadas de canciones que han acompañado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

La expectativa es enorme entre los seguidores del artista y de la legendaria banda española. El DD40 Duncan Dhu Tour 2026 promete convertirse en uno de los conciertos más memorables del año para los amantes del rock en español.

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