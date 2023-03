Tras el ampay en el que salió al fresco el prohibido romance entre Jossmery Toledo y el seleccionado, Paolo Hurtado, quien se encuentra, por el momento, casado y con hijos, las críticas no tardaron en llegar y Rodrigo González, lamentó la posición en la que se encuentra la esposa del pelotero, Rosa Fuentes, a quien le dio un emotivo mensaje.

“Es una mujer que puede salir adelante sola, no necesitas que nadie te esté comiendo la oreja haciéndote creer cosas que no vas a lograr, no tienes por qué permitir eso”, de esta forma es como Rodrigo González resaltó las cualidades de Rosa Fuentes, quien terminó su relación con Paolo Hurtado de inmediato, tras salir a la luz el ampay.

Rodrigo además resaltó la actitud que tuvo Paolo Hurtado, quien habría dejado al descubierto la falta de amor que tendría con su esposa: “Si alguien te amara, no te haría eso en este momento y no te digo más cosas porque estás embarazada, pero no estás sola, quiérete a ti misma y transmítele eso a esa maravilla que viene en camino, que es tuyo y a tus otros hijos”.

Finalmente, el conductor de ‘Amor y fuego’, le dejó algunos consejos a Rosa Fuentes, quien estaría pasando un mal momento tras la infidelidad de su esposo, quien no respetó 10 años de matrimonio y un tercer hijo en camino: “No permitas que otra persona con su energía de miércoles y su falta de parámetros, venga y estropee tus planes, tu energía y trunque todo lo que tú tienes planeado para tu vida, no lo permitas Rosa, de ninguna manera”.

