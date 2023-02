Shakira lo volvió a hacer. Tras su éxito con la sesión número 53 de Bizarrap, la colombiana volvió a sorprender al mundo soltando un ‘puñal’ dedicado a su expareja, Gerard Piqué.

La artista colombiana reapareció en redes sociales este 14 de febrero de 2023, Día de San Valentín, con un enigmático video donde manda una nueva indirecta para el padre de sus hijos. Como se sabe, ellos anunciaron su ruptura sentimental en junio del 2022 y luego se descubrió que el exjugador del Barcelona FC le habría sido infiel con Clara Chía.

Ahora, la artista volvió a acordarse de ‘traicionero’ de Piqué y protagonizó un video en redes sociales, el cual se volvió tendencia. Shakira aparecen trapeando el piso, cantando la canción “Kill Bill” de la estadounidense SZA.

“Tal vez, tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola. [I might kill my ex, not the best idea / His new girlfriend’s next, how’d I get here? / I might kill my ex, I still love him, though / Rather be in jail than alone]”.

Shakira reaparece en redes sociales

