Sin duda alguna, Adela Noriega es una de las actrices mexicanas más queridas y recordadas de los últimos tiempos, y aunque hace más de una década no participa en ninguna producción, todos los que la vieron a través de sus pantallas quieren saber qué fue de la protagonista de “Fuego en la sangre” (2008), su última telenovela, sobre todo porque hace poco salió a la luz una entrevista de 2007, en la que fue acusada de haber tenido un romance con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cuando se encontraba casado.

Si bien, este rumor data de hace muchos años y fue hecho por la ex primera dama del país azteca Cecilia Occelli, quien aseguró que el amorío habría surgido durante el sexenio del mandatario, lo cierto es que jamás se pudo comprobar si entre la histrión y el político realmente hubo una relación. Pero, el hecho de que hayan tenido un amor clandestino no sólo puso en el ojo de la tormenta a ambos, sino también se deslizó el rumor de que producto de sus encuentros habrían tenido un hijo, de quien se dijo fue hecho pasar como el sobrino de la actriz, algo que fue desmentido por el rostro principal de “Quinceañera”.

A raíz del revuelo que ha provocado la entrevista, del 22 de marzo del 2007, que fue realizada para un especial de la revista Quién, la cual jamás salió y ahora 13 años después vio la luz, te contamos cómo surgió el mito de la historia de amor de estos dos personajes.

La última telenovela en la que participó Adela Noriega fue en "Fuego Ardiente" en 2008 (Foto: Televisa)

EL MITO DE LA SUPUESTA HISTORIA DE AMOR ENTRE ADELA NORIEGA Y CARLOS SALINAS

El mito sobre una supuesta relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari surgió en la época del sexenio del entonces presidente; es decir, entre diciembre de 1988 y noviembre de 1994.

¿QUÉ DECÍA EL AUDIO DE 2007?

Durante el noveno podcast “Dinastías del poder”, el periodista Alberto de Tavira develó el audio de la exesposa del político mexicano. En aquella entrevista, ella habló de los rumores de una supuesta infidelidad de su marido con supuestamente la protagonista de “El privilegio de amar”, aunque en ella no negó ni confirmó el romance clandestino.

“[De los rumores] eso sí los supe. Alguien lo comentó. Realmente, yo sentía que la vida de él era de él; él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos. Nos reuníamos para estar con los hijos, para platicar él y yo”, se escuchó en el audio.

Asimismo, el comunicador dio a conocer que en su momento la propia Occelli le dijo que no use para nada sus declaraciones. “No tengo una prueba fehaciente [del amorío entre Noriega y Salinas de Gortari], pero sí tengo una declaración de la ex primera dama de México pidiéndome: ‘No lo publiques’ y muchas veces en esto el ‘no’ dice más que el ‘sí’”, contó en una entrevista a Enrique Hernández Alcázar.

Adela Noriega tuvo que desmentir muchos rumores sobre sus relaciones en su vida (Foto: TVyNovelas)

UN RUMOR DE HACE DÉCADAS

En esa misma entrevista, Alberto de Tavira recordó que su colega Rafael Loret de Mola fue el primero en publicar en su libro “Escándalos”, a finales de la década de los 90, que Adela Noriega había tenido un romance con Carlos Salinas, incluso que tenían un hijo.

En su obra contó un supuesto incidente entre la actriz, a quien llama ‘Seductora amante de telenovelas’ y Cecilia Ocellli, la exesposa de Salinas de Gortari, el cual se produjo cuando la protagonista de “María Isabel” se fue a dar a luz a su bebé al Hospital de Inglés de la Ciudad de México, de acuerdo una publicación de Univisión.

“Las damas intercambiaron algo más que jaloneos y los miembros del Estado Mayor Presidencial, impotentes, eludieron un enfrentamiento entre quienes cuidaban a la señora Ocelli y los encargados de vigilar a la ‘Seductora amante de telenovelas’”, escribió en su libro.

Adela Noriega descartó volver a trabajar en una producción (Foto: Televisa)

GOLPEÓ A SU ESPOSA POR ADELA NORIEGA

En el podcast, refiriéndose a lo que hay en el libro, se escucha que Carlos Salinas al enterarse del incidente, agredió verbal y físicamente a su entonces esposa, quien “debió permanecer recluida durante dos semanas en espera de que los hematomas desparecieran”.

Tras la gresca, se mencionó que el expresidente mandó a Noriega y su hijo a Estados Unidos para calmar las aguas por la supuesta relación extramarital. Con esto, los rumores se acrecentaron, pues ello dejó de hacer telenovelas por un tiempo, siendo la última que grabó en México “Dulce Desafío” (1988-1989).

Carlos Salinas de Gortari habría maltratado a su entonces esposa por el incidente en el hospital, donde presuntamente había dado a luz a su hijo Adela Noriega (Foto: Getty Images)

TUVO UN HIJO QUE HABRÍA HECHO PASAR COMO SU SOBRINO

Asimismo, circuló la información de que Noriega le entregó su supuesto bebé a su hermana para así poder hacerlo pasar como su sobrino. Algo que negó con Saralegui en 1998 y señaló que era hijo de su hermana mayor Reyna.

Ella retomó su carrera con la telenovela estadounidense “Guadalupe” (1993) y posteriormente viajó a Colombia para protagonizar “María Bonita” (1995).

Después regresó al país azteca para estelarizar “María Isabel” (1997-1998), “El privilegio de amar” (1998-1999), “El manantial” (2001-2002), “Amor real” (2003), “La esposa virgen” (2005) y “Fuego en la sangre” (2008).

Adela Noriega fue un rostro muy conocido en el público al protagonizar diversas telenovelas (Foto: TVyNovelas)

ELLA DIJO QUE SÍ ESTUVO UN POLÍTICO

En 1993, en “Dinastías del poder”, Adela Noriega confirmó que había tenido algo con un político, pero evitó revelar su nombre. “Sí [he tenido pretendientes], altos funcionarios de por allá, de México. Sí, un ‘mero, mero petatero’ (…). Ya ahorita hay una amistad y un cariño muy especial nada más, pero sí hubo algo”.

Debido a que se retiró por un tiempo, ocho años, de las telenovelas, varios especularon que se estaba dedicando a la crianza de su supuesto hijo con el entonces presidente, pero ella lo negó y dijo que se puso a estudiar música y baile.

Si bien, el romance jamás pudo ser comprobado, Adela Noriega decidió dejar de lado su faceta como actriz, pese a ser una de las mejor pagadas en Televisa, donde era un rostro importante, y desde 2008 ya no la hemos visto en alguna otra producción.