Tras terminar su relación con Anuel en julio de 2021, Karol G pasó la página y decidió disfrutar su vida de soltera en compañía de sus amigos y algunos personajes con quien en cierto punto los vincularon sentimentalmente. Lo cierto es que la colombiana no ha confirmado ninguna relación y está dedicada a crear nueva música para el deleite de sus millones de fanáticos.

MÁS INFORMACIÓN: El tatuaje que Anuel AA aún mantiene de Karol G y que no pasó desapercibido por sus fans

Recientemente, el boricua causó controversia al pedirle matrimonio a su actual novia Yailin La más viral, pero el compromiso no fue lo que captó la atención del público, sino un tatuaje con el nombre de Carolina que dejó ver en su mano izquierda. Pese a que se ha sometido a tratamientos para borrar el dibujo de ambos que se realizó en la espalda, por alguna razón desconocida prefirió mantener el detalle en una de sus extremidades.

Por su parte, la ‘Bichota” también le siguió los pasos e inició con la depuración de recuerdos, tal como dio a conocer a través de sus Instagram Stories. Conoce todos los detalles, a continuación.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana (Foto: Karol G /Instagram)

¿KAROL G SE BORRÓ LOS TATUAJES QUE LE RECUERDAN A ANUEL?

Los más de 47 millones de seguidores de la intérprete de “El makinon” quedaron sorprendidos al conocer su decisión de ocultar los tatuajes que, al parecer, le traen a la memoria lo vivido con su exnovio. En un video publicado por la artista donde muestra sus manos y brazos de le oye decir:

“Miren que risa esto, primero me hacen eso y luego tun tun tun”, mientras que la persona que realiza el procedimiento le dice responde: “¿y este no?”, a lo que la cantante afirma: “¡Ay! This one (este, en español)”.

EL MOTIVO SERÍA OTRO

Si bien gran parte de sus seguidores se mostraron impactados, hubieron otros que intentaron calmar el alboroto dando a explicar que todo se trataría de un maquillaje realizado para su participación en la serie “Sky rojo”.

“Es maquillaje, ella está actuando para una serie de Netflix”, “No se los quitó, solamente es por la serie” y “Óyeme eso es puro maquillaje, nunca han visto una transformación”, son algunos de los comentarios que expresaron sus seguidores más detallistas.

ANUEL AA SE BORRA EL TATUAJE DE KAROL G

Como se recuerda, el puertorriqueño se hizo un tatuaje con una fotografía suya y de Karol G sacando la lengua, pero ahora que ya no están juntos, es consciente de que no tiene caso mantenerlo allí, por lo que optó por eliminarlo de su piel.

El cantante no se someterá a un doloroso y largo proceso de borrado del tatuaje sino que ha querido poner un nuevo diseño encima para comenzar una siguiente etapa de su vida.

Si bien no se sabe qué es lo que ha preferido ponerse en su espalda, en redes sociales se ha compartido historias del momento en el que está en el estudio sometiéndose al proceso de tapado mientras él tiene que resistir el dolor que provoca tatuarse en dicha zona del cuerpo.